写真:前節はプリシッチのゴールで4連勝を果たしたミラン

10月21日から23日にかけて、セリエA第9節が行われる。注目の大一番はミラン vs ユヴェントス。ピッチ外の諸問題に揺れるユヴェントスにとっては正念場となる。日本代表に参加しなかった鎌田大地のパフォーマンスにも期待がかかる。

◉注目カード

■ミラン vs ユヴェントス

首位に立つミランはユヴェントスとの大一番に挑む。前節の試合は“急造GK”オリヴィエ・ジルーの活躍で勝利したが、そのきっかけは守護神マイク・メニャンの退場であり、今節、出場停止となるのは痛手だ。ただ、一方のユヴェントスもポール・ポグバのドーピング違反に続き、ニコロ・ファジョーリも賭博違反で7カ月間の出場停止処分が科せられるなど、こちらも混乱に見舞われている。ユヴェントスにとってはミランとの勝ち点差を詰める大きなチャンスだが、果たしてどうなるか。

■サッスオーロ vs ラツィオ

前節アタランタとの激闘を制したラツィオは、ユヴェントス、インテルを撃破するなど侮れない相手であるサッスオーロとのアウェーゲーム。加入当初から適応の遅れが指摘され、最近の試合では出場機会が限定的だった鎌田大地は10月の日本代表の活動には参加せず、チームに残ってトレーニングに励んだ。そもそもチーム内で代表に招集された選手が少ないため、この中断期間中に成熟度が高まり、鎌田の戦術理解度が高まった可能性があるだけに、起用法も含めて注目だ。

■トリノvs インテル

ミランを勝ち点2差で追うインテルはアウェーでトリノと対戦する。大半の主力が代表活動に参加する中、チームに残ってトレーニングに従事していたフアン・クアドラードがアキレス腱の不調を訴え、この試合は欠場が濃厚となっている。この後すぐにUEFAチャンピオンズリーグの試合が控えていることも考えると、主力を休ませるという選択肢もありそうだ。

■その他の見どころ

ナポリは直近6試合で勝利がないヴェローナとアウェーで対戦。普通ならそれほど警戒すべき相手ではないが、エースストライカーのヴィクター・オシムヘンが代表戦で右足ハムストリングを痛め、およそ1カ月間の離脱になることが確定。公式戦2連敗中とチーム状態も上々とは言えず、この後のCLウニオン・ベルリン戦、リーグ第10節ミラン戦と大一番が続くだけに、この試合で勝利を収められないようだと指揮官の去就問題にも発展しかねない。ローマはホームでモンツァと対戦。ロメル・ルカクに牽引されるようにチームも白星を重ねており、その勢いを持続したいところだ。

◉セリエA第9節試合日程

10月21日(土)

22:00 エラス・ヴェローナ vs ナポリ

10月22日(日)

1:00 トリノ vs インテル

3:45 サッスオーロ vs ラツィオ

19:30 ローマ vs モンツァ

22:00 サレルニターナ vs カリアリ

22:00 ボローニャ vs フロジノーネ

10月23日(月)

1:00 アタランタ vs ジェノア

3:45 ミラン vs ユヴェントス

10月24日(火)

1:30 ウディネーゼ vs レッチェ

3:45 フィオレンティーナ vs エンポリ

※時刻はすべて日本時間