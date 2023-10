写真:古橋ら所属の首位セルティックと2位レンジャーズの勝ち点差は5。今節勝利して勢いを戻したい

スコティッシュ・プレミアシップは、10月31日から11月1日にかけて第11節の6試合が行われる。首位セルティックは過密日程を強いられるうえに旗手怜央の長期離脱も確定。ライバルの2位レンジャーズが復調しつつあるだけに、確実に勝利を収めてポイントを積み重ねたい。

◉注目カード

■セルティック vs セント・ミレン

セルティックは3位につけるセント・ミレンをホームに迎える。UEFAチャンピオンズリーグ(CL)のアトレティコ・マドリード戦、先週末のリーグ第10節ハイバーニアン戦と直近の公式戦2試合連続で引き分け。CLとの兼ね合いで過密日程が続く状況だが、今回の上位対決に勝利し勢いを取り戻したい。アトレティコ・マドリード戦で負傷した旗手怜央はおよそ2カ月間の長期離脱が確定したが、古橋亨梧と前田大然はハイバーニアン戦で早めにピッチを去り、温存策が採られた。岩田智輝も含めた日本人選手の活躍に期待だ。

■ダンディー vs レンジャーズ

2位レンジャーズはダンディーとのアウェーゲームに挑む。フィリップ・クレマン監督の就任以来、リーグ戦で2連勝と本来の調子を取り戻しつつある。一方のダンディーも直近のリーグ戦4試合で1勝3分けと粘り強い戦いを続け、現在5位と好調ではあるが、首位セルティックを追放するために何としても勝利を収めたい。エースのダニーロが頬骨の骨折から復帰し、前節の試合で決勝ゴールを挙げたのは今後に向けて朗報と言えるだろう。

■ハーツ vs リヴィングストン

ハーツはリヴィングストンとホームで対戦する。セルティック、レンジャーズに連敗したハーツだが、ここからは実力が拮抗したチームとの対戦が続くだけに、これから上位へと再浮上するきっかけにしたい。セルティック戦で30分程度の出場、レンジャーズ戦では出番なしに終わった小田裕太郎に加え、ハムストリングの違和感でこの2試合を欠場した田川亨介の出番にも期待したいところだ。

◉スコティッシュ・プレミアシップ 第10節 試合日程

11月1日(水)

4:45 ハイバーニアン vs ロス・カウンティ

11月2日(木)

4:45 ダンディー vs レンジャーズ

4:45 マザーウェル vs アバディーン

4:45 ハーツ vs リヴィングストン

4:45 セント・ジョンストン vs キルマーノック

4:45 セルティック vs セント・ミレン



※時刻はすべて日本時間