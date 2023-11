写真:シティは前節1G4Aのドクに注目したい。対するチェルシーはスパーズ戦の勢いsのままにホームで迎え撃てるか

11月11日から12日にかけて、プレミアリーグ第12節が行われる。前節でともに大勝したチェルシーとマンチェスター・シティが注目の一戦を迎える。波乱の展開の中で敗北を味わったアーセナルとトッテナムは連敗を回避できるか。

◉注目カード

■アーセナル vs バーンリー

前節、ニューカッスルに敗れて今シーズンのリーグ戦初黒星を喫したアーセナルは、ホームにバーンリーを迎える。ニューカッスル戦では微妙な判定が黒星に直結し、さらには現地時間11月8日にUEFAチャンピオンズリーグ(CL)のセビージャ戦から中2日でこの試合を迎えることもあり、心身ともに難しいコンディションでこの試合に臨むことになる。公式戦5連敗中と不振の相手から確実に勝利を収め、不安を払拭したい。前節、左サイドバックとして先発フル出場した冨安健洋のパフォーマンスにも期待だ。

■ブライトン vs シェフィールド・ユナイテッド

リーグ戦で直近5試合未勝利と苦しい戦いが続くブライトンは、シェフィールド・ユナイテッドをホームに迎えての一戦となる。相手は最下位に沈むチームだが、前節で今シーズン初勝利を挙げて勢いに乗っているだけに、油断はできない。こちらもUEFAヨーロッパリーグのアヤックス戦から中2日の試合。過密日程の中で迎える試合のため苦戦は免れないだろう。ハードワークが続く三笘薫の起用法にも注視したい。

■ウルブス vsトッテナム

前節チェルシーに大敗し、今シーズン初黒星を喫したトッテナムは、アウェーでのウルブスで自信回復に挑む。ただ、状況は厳しいと言わざるを得ない。チェルシー戦ではクリスティアン・ロメロとデスティニー・ウドジェが退場処分を受けたため、今節は出場停止。加えてジェイムズ・マディソンが足首を強打し、ミッキー・ファン・デ・フェンは右足ハムストリングを痛めてともに途中交代し、ファン・デ・フェンは長期離脱が確定。さらにはリシャーリソンも骨盤の手術で離脱となったため、今節は戦力に大きな不安を抱えた状態で戦うことになる。連敗だけは免れたいところだが、果たしてどうなるか。

■チェルシー vs マンチェスター・シティ

前節トッテナムに大勝したチェルシーと、ボーンマスに大勝し首位に立ったマンチェスター・シティの一戦は今節屈指の注目カードと言える。チェルシーは前節から中1週間、マンチェスター・シティはCLの試合から中4日と、コンディション面ではチェルシーのほうが有利。ここまで不振だったニコラス・ジャクソンがハットトリックを記録したのも喜ばしい点だろう。対するマンチェスター・シティは、CLの試合でマヌエル・アカンジとジョン・ストーンズが負傷。選手層の厚いチームではあるが、厳しい戦いを強いられることになるだろう。

■その他の見どころ

マンチェスター・ユナイテッドは前節リヴァプールに善戦したルートン・タウンをホームに迎える。前節はブルーノ・フェルナンデスのゴールでフラムに辛勝したが、FW陣はまたもやノーゴール。リーグ戦で得点を挙げられていないラスムス・ホイルンドを始め、前線の選手たちにゴールがほしいところだ。リヴァプールは3連勝中の難敵ブレントフォードとホームで対戦。ルイス・ディアスの戦列復帰は大きなプラス要素であり、これを機にチームにさらに勢いをつけたいところだが、ブレントフォードも攻撃陣が好調を維持しており、侮れない相手だ。前節、出場機会がなかった遠藤航に出番は訪れるか。

◉プレミアリーグ 第12節 試合日程

11月11日(土)

21:30 ウルブス vs トッテナム

11月12日(日)

0:00 マンチェスター・ユナイテッド vs ルートン・タウン

0:00 アーセナル vs バーンリー

0:00 クリスタルパレス vs エヴァートン

2:30 ボーンマス vs ニューカッスル

23:00 アストンヴィラ vs フラム

23:00 ブライトン vs シェフィールド・ユナイテッド

23:00 ウェストハム vs ノッティンガム・フォレスト

23:00 リヴァプール vs ブレントフォード

11月13日(月)

1:30 チェルシー vs マンチェスター・シティ

※時刻はすべて日本時間