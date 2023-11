写真:セルティックの古橋、前田、岩田とハーツの小田、田川たち日本人選手の活躍にも期待だ

11月12日にスコティッシュ・プレミアシップ第13節の試合が行われる。セルティックは通算対戦成績で圧倒しているアバディーンとのホームゲーム。過密日程が続く中、日本人選手たちはどのようなパフォーマンスを見せるか。



◉注目カード

■セルティック vs アバディーン

リーグ戦3連勝を目指すセルティックはホームでアバディーンと対戦する。11月7日にUEFAチャンピオンズリーグ(CL)のアウェーゲームを戦ってから中4日のセルティックに対し、アバディーンは11月9日のUEFAカンファレンスリーグの試合から中2日と、ともに過密日程の中での試合。セルティックとしては、CLの試合で0-6と大敗を喫した精神的ダメージからも立ち直る必要がある。リーグ戦では過去に91回対戦してわずか8回しか負けていない相手だけに、確実に勝利を収めたい一戦となる。古橋亨梧、前田大然、岩田智輝の3人の活躍にも期待だ。

■リヴィングストン vs レンジャーズ

リーグ戦4連勝中のレンジャーズはアウェーでリヴィングストンと対戦。この4試合で14得点1失点と攻守ともに安定感は抜群。4連敗で11位に沈み、なおかつ直接対決で過去に1回しか負けていないリヴィングストンが相手だけに、今節も確実に勝利を収めたいところだ。消化試合数が1試合少ないとは言え勝ち点で8ポイント離されているセルティックとの差を広げることなく追走することが求められる。

■マザーウェル vs ハーツ

小田裕太郎、田川亨介を擁するハーツはアウェーでマザーウェルと対戦する。直近の公式戦5試合で1勝1分け3敗と苦戦が続く中、上位に食らいついていくためにも勝利を収めておきたい。ケガによる離脱が続いていた田川はすでにチームトレーニングに完全に復帰しているようだが、先週末に行われたリーグカップ戦の試合はメンバー外となった。今節、満を持して復帰できるかも注目だ。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第13節 試合日程

11月12日(日)

0:00 ダンディー vs セント・ミレン

0:00 マザーウェル vs ハーツ

0:00 ハイバーニアン vs キルマーノック

0:00 セント・ジョンストン vs ロス・カウンティ

21:00 リヴィングストン vs レンジャーズ

23:30 セルティック vs アバディーン