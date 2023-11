写真:前節のフロジノーネ戦でスーパーゴールを決めたディマルコはイタリアダービーでも活躍なるか

11月25日から27日にかけて、セリエA第13節が行われる。ユヴェントス vs インテルの「イタリアダービー」はお互いの意地とプライドがぶつかり合う試合。首位攻防戦としても注目の一戦だ。ラツィオの鎌田大地は久々に先発出場する可能性がある。



◉注目カード

■ユヴェントス vs インテル

今回の「イタリアダービー」は首位攻防戦として行われる。現状、インテルが勝ち点31位で首位、ユヴェントスが同29で2位。セリエAでの通算対戦成績はユヴェントス87勝、インテル48勝(45引き分け)と大きな差があるものの、公式戦直近10試合の戦績はユヴェントスから見て3勝3分け4敗とほぼ互角。ユヴェントスはティモシー・ウェアとマヌエル・ロカテッリ、インテルはアレッサンドロ・バストーニがそれぞれケガでこの試合を欠場することになるようだが、彼らの不在がどのような影響を及ぼすか。

■ミラン vs フィオレンティーナ

3位ミランは、前節の試合でボローニャを下しリーグ戦での連敗を3で止めたフィオレンティーナとホームで対戦する。直近の公式戦6試合で1勝2分け3敗と苦戦が続いているうえ、エースのオリヴィエ・ジルーは前節の試合で退場処分を受け、今節から2試合の出場停止。加えてラファエウ・レオンも負傷しているため、前線の陣容に大きな不安を抱えている。プリマヴェーラ(ユースチーム)でプレーする15歳のフランチェスコ・カマルダを招集するという噂もあるが、ステファノ・ピオリ監督はどのような決断を下すのか。

■サレルニターナ vs ラツィオ

ラツィオはリーグ戦いまだ未勝利の最下位サレルニターナとのアウェーゲームに挑む。ラツィオ自体も直近のリーグ戦では2試合未勝利とやや停滞気味なだけに、確実に勝利を収めて今後に向けて弾みをつけたいところだ。ただ、今節は不動の司令塔であるルイス・アルベルトが累積警告で出場停止。マウリツィオ・サッリ監督がどのような人選でこの試合に挑むのかがまずは注目だ。日本代表に参加し、ミャンマー戦でゴールを挙げながら負傷離脱した鎌田大地は、プレーできるコンディションにあれば久々の先発出場を果たす可能性もあるようだ。

■その他の見どころ

ナポリはアウェーでアタランタと対戦。前節エンポリに敗れ、リュディ・ガルシア監督を解任、ワルテル・マッツァーリ新監督の下で再起を図る一戦となる。ローマはウディネーゼとのホームゲーム。これまで1勝8分け3敗と勝ちきれない試合が続く相手から確実に勝利を収め、上位争いに食らいついていきたい。



◉セリエA 第13節 試合日程

11月25日(土)

23:00 サレルニターナ vs ラツィオ

11月26日(日)

2:00 アタランタ vs ナポリ

4:45 ミラン vs フィオレンティーナ

20:30 カリアリ vs モンツァ

23:00 フロジノーネ vs ジェノア

23:00 エンポリ vs サッスオーロ

11月27日(月)

2:00 ローマ vs ウディネーゼ

4:45 ユヴェントス vs インテル

11月28日(火)

2:30 ヴェローナ vs レッチェ

4:45 ボローニャ vs トリノ

※時刻はすべて日本時間