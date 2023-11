写真:離脱者が多いセルティックだが古橋はリフレッシュした状態で試合に臨めそうだ

11月25日から26日にかけて、スコティッシュ・プレミアシップ第14節の6試合が行われる。セルティックは旗手怜央、前田大然と日本人選手にケガが相次いでいる。前節の頭部強打から復調した古橋亨梧に注目だ。



◉注目カード

■セルティック vs マザーウェル

リーグ戦3連勝中のセルティックはホームでマザーウェルと対戦する。旗手怜央や前田大然、リエル・アバダらがケガで離脱しているのに加え、インターナショナルマッチウィークでは2試合連続ゴール中だったルイス・パルマも負傷したようで、出場が危ぶまれている。一方、前節の試合で頭部を強打し日本代表への招集を辞退した古橋亨梧は、検査の結果、大きな問題はなかったようで、今節の出場に支障はなさそう。逆に十分な休養ができ、リフレッシュした状態でこの試合に臨める可能性がある。

■アバディーン vs レンジャーズ

首位セルティックを7ポイント差で追う2位レンジャーズはアバディーンとのアウェーゲームに挑む。直近のリーグ戦で5連勝中、その間に17得点1失点と攻守ともに抜群の安定感を発揮しており、前節セルティックに6失点で大敗したアバディーン相手にも確実な勝利が求められる。シリエル・デザースやダニーロなど、好調を維持するアタッカー陣のパフォーマンスに注目だ。

■ハーツ vs セント・ジョンストン

リーグ戦2連勝中のハーツは、直近3試合で2勝1分けと同じく好調のセント・ジョンストンをホームに迎える。前節、ベンチ入りしながら出番がなかった小田裕太郎は、中断期間中にU-22日本代表に招集され、U-22アルゼンチン代表との親善試合に先発出場した。日本までの往復を経て迎える試合となるが、出場機会は訪れるか。同じく前節は出番がなかった田川亨介も、そろそろ出番がほしいところだ。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第14節 試合日程

11月26日(日)

0:00 ハーツ vs セント・ジョンストン

0:00 ロス・カウンティ vs キルマーノック

0:00 ダンディー vs ハイバーニアン

0:00 セント・ミレン vs リヴィングストン

0:00 セルティック vs マザーウェル

21:00 アバディーン vs レンジャーズ

※時刻はすべて日本時間