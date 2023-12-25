男子第74回、女子第35回全国高校駅伝大会は24日、京都市のたけびしスタジアム京都（西京極陸上競技場）発着コース（男子7区間42.195キロ、女子5区間21.0975キロ）で行われ、長崎県勢は女子の諫早が1時間11分4秒で22位、男子の鎮西学院は2時間8分6秒で23位だった。

男子は都道府県代表の47校、記念大会の女子は各地区代表の11校を加えた58校が出場。女子は神村学園（鹿児島）が1時間7分28秒で5年ぶり2度目、男子は佐久長聖（長野）が大会記録を更新する2時間1分0秒で6年ぶり3度目の優勝を飾った。神村学園はアンカーのカロラインが仙台育英（宮城）をゴール直前で逆転。佐久長聖は2位倉敷（岡山）に1分49秒の大差をつけた。

2年生5人でメンバー編成した女子の諫早は、1区髙瀬が23位で発進。その後も崩れずにたすきをつないだ。男子の鎮西学院は1区牟田凜が29位と出遅れたが、4区山本の4人抜きの好走などで徐々に順位を上げた。