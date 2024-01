写真:鎌田は日本代表メンバー外となったことを好機としたい ©Getty Images

現地時間1月5日から7日にかけて、セリエA第19節の10試合が行われる。インテルはラウタロ・マルティネスがケガから復帰する可能性が高まった。首位キープに向け、大エースの帰還は何よりの朗報だ。AFCアジアカップのメンバー外となったラツィオの鎌田大地は引き続き先発なるか。

◉注目カード

■インテル vs ヴェローナ

インテルは直近のリーグ戦2試合をラウタロ・マルティネス不在で乗り切ったが、この大エースは同じく2試合を欠場しているフェデリコ・ディマルコともども全体練習に復帰しており、この試合での復帰が濃厚に。ラウタロ・マルティネスはベンチスタートの可能性が高いようだが、ピッチに立てば流れが変わるのは間違いない。クラブ・ブルージュからの加入がほぼ合意しているカナダ代表FWタジョン・ブキャナンもこの試合に出場する可能性もあったが、EU圏外選手必要な労働許可証が取得できていないため、デビューはお預けに。既存戦力で戦うしかないが、リーグ戦わずか3勝のヴェローナとのホームゲームで負けるわけにはいかない。

■サレルニターナ vs ユヴェントス

リーグ戦2連勝中のユヴェントスはサレルニターナとアウェーで対戦。直前にはコッパイタリアのラウンド16で同カードが実現しており、ホーム&アウェーでの連戦のような形になる。リーグ戦で最下位に沈む相手から確実に勝利を収めて首位インテルを追走したい。マッシミリアーノ・アッレグリ監督はコッパイタリアの試合でもターンオーバーを最小限にとどめることを示唆しており、その言葉どおりであれば主力選手たちは中2日での連戦を強いられることとなるが、条件は相手も同じ。盤石の試合を見せられるか。

■エンポリ vs ミラン

ミランの相手は直近6試合で3分け3敗と苦戦が続くエンポリ。首位インテル、2位ユヴェントスとの勝ち点差がやや開いているだけに、これ以上、引き離されないためにも確実に勝利したい一戦となる。直前のミッドウィークに行われたコッパイタリアでは若手中心の布陣で戦い、カリアリに4-1と快勝。主力を温存できたこともプラス材料だが、このカリアリ戦で2ゴールを挙げたルカ・ヨヴィッチは12月上旬の移籍後初ゴールを機に得点量産体制に入っている。リーグ戦では途中出場が中心となっているが、スーパーサブとしての存在感が増しており、この試合でも注目の存在だ。

■その他の見どころ

ラツィオはウディネーゼとのアウェーゲームに挑む。AFCアジアカップのメンバーから外れた鎌田大地は、ルイス・アルベルトが引き続き負傷離脱している現状を考えると、この試合でも鎌田が先発する可能性は高い。1月のマーケットでの移籍も噂されているが、いずれにしてもピッチでは周囲を納得させられるようなパフォーマンスを見せたい。また、第17節の試合で負傷交代したチーロ・インモービレは順調に回復しており、復帰の可能性があるようだ。前節ユヴェントスに敗れた7位ローマは6位アタランタをホームに迎えての直接対決。勝ち点差は1ポイントであり、勝利すれば順位を入れ替えられるだけに、何としても勝利を収めたい。

◉セリエA 第19節 試合日程

1月6日(土)

4:45 ボローニャ vs ジェノア

20:30 インテル vs ヴェローナ

23:00 フロジノーネ vs モンツァ

1月7日(日)

2:00 レッチェ vs カリアリ

4:45 サッスオーロ vs フィオレンティーナ

20:30 エンポリ vs ミラン

23:00 ウディネーゼ vs ラツィオ

23:00 トリノ vs ナポリ

1月8日(月)

2:00 サレルニターナ vs ユヴェントス

4:45 ローマ vs アタランタ

※時刻はすべて日本時間