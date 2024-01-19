県内・新型コロナ感染者数

長崎県は18日、新型コロナウイルスやインフルエンザの最近1週間（8～14日）の感染状況を公表した。新型コロナは3週連続で増加し、前週の約1.4倍。インフルエンザは前週を下回ったが、警報は続いている。

新型コロナの県内70の定点医療機関の報告数は前週より235人多い763人。1定点当たりの報告数は10.90人だった。県内10の保健所管内では、県北（17人）、県南（13.88人）、長崎（12.53人）などと続き、県南と対馬を除く8地区で前週を上回った。

インフルエンザは1107人（前週比79人減）で、1定点あたりの報告数は15.81人（前週16.94人）。保健所管内別にみると、県南（30.88人）が最多。佐世保、西彼、五島を除く7地区で警報レベル終息基準値（10人）を上回っている。