写真:プレミアリーグは上位3チームが勝ち点差2ポイント内にひしめき合っている

現地時間2月3日から5日にかけて、プレミアリーグ第23節の10試合が行われた。

注目の上位対決となったアーセナル vs リヴァプールは序盤から一進一退の攻防が続く中、14分にマルティン・ウーデゴーアのスルーパスからカイ・ハヴァーツがシュートを放ち、相手GKアリソンがブロックしたこぼれ球をブカヨ・サカが押し込みアーセナルが先制する。リヴァプールも前半アディショナルタイムにOGで同点に追いつくが、後半に入り67分には相手守備陣の連携ミスを突いたガブリエウ・マルティネッリが無人のゴールに流し込んでアーセナルが再びリードを奪うと、88分にはリヴァプールのイヴラヒマ・コナテが2枚目のイエローカードで退場に。さらに後半アディショナルタイムにはレアンドロ・トロサールが独力突破でゴールをこじ開け、アーセナルが3-1で快勝。リヴァプールとの勝ち点差を「2」に縮めた。

ブレントフォードとのアウェーゲームに挑んだマンチェスター・シティは21分、相手のゴールキックから抜け出されたニール・モペイにゴールを決められ先制を許す。しかしすぐに反撃に転じると、後半アディショナルタイムにはフィル・フォーデンが相手のクリアボールを胸で収めて左足で蹴り込み同点に。後半に入っても攻撃の手を緩めず、フォーデンが53分にヘディングで、70分には中央突破から追加点を奪いハットトリックを達成。そのまま逃げ切ったマンチェスター・シティが、こちらも首位リヴァプールとの勝ち点差を「2」とした。

ウルヴスをホームに迎えたチェルシーは19分、モイセス・カイセドのスルーパスからコール・パーマーのゴールで先制したものの、3分後にショートカウンターからマテウス・クーニャにゴールを奪われ失点すると、前半終了間際にはOGで勝ち越されてしまう。クーニャは63分にはショートカウンターから2点目、82分にはPKを決めてハットトリックを達成。チェルシーも終盤にCKからチアゴ・シウヴァがヘディングシュートを決めて追い上げたものの及ばず、ホームで2-4の完敗を喫した。

マンチェスター・ユナイテッドはウェストハムをホームに迎えての一戦。23分にラスムス・ホイルンドが見事な個人技からのミドルシュートを叩き込んで先制すると、後半開始早々にはアレハンドロ・ガルナチョがカットインから左足を振り抜き追加点。84分にはショートカウンターからガルナチョがダメ押しゴールを奪い、3-0の快勝を収めた。

エヴァートンとのアウェーゲームに挑んだトッテナムは、開始4分にリシャーリソンの左足ボレーで先制したものの、30分にはCKからエヴァートンに追いつかれてしまう。それでも41分、リシャーリソンがミドルシュートを沈めて勝ち越しに成功。後半も主導権を握りながら優勢に進めていたものの、エヴァートンはアディショナルタイムにFKの流れからジャレッド・ブランスウェイトが頭で押し込み同点に。2-2の痛み分けに終わった。

クリスタルパレスをホームに迎えたブライトンは、3分にCKからルイス・ダンクがヘディングシュートを決めて先制すると、33分にジャック・ヒンシュルウッド、34分にはファクンド・ブオナノッテが立て続けに追加点。後半に入り1点を返されたものの、84分にはジョアン・ペドロがダニー・ウェルベックとのパス交換で抜け出してダメ押しゴール。4-1の快勝を収めた。

アストンヴィラは12分のジョン・マッギンのゴールを皮切りに、47分までに5ゴールを奪い、シェフィールド・ユナイテッドに完勝を収めている。バーンリー vs フラムは2-2のドロー。ニューカッスル vs ルートン・タウンは激しい点の取り合いとなり、4-4の引き分けに終わった。ルートン・タウンに移籍したばかりの橋岡大樹はメンバー外だった。ボーンマス vs ノッティンガム・フォレストは1-1の引き分けに終わっている。

◉プレミアリーグ 第23節 結果

エヴァートン 2-2 トッテナム(ハイライト動画)

ブライトン 4-1 クリスタルパレス(ハイライト動画)

バーンリー 2-2 フラム(ハイライト動画)

ニューカッスル 4-4 ルートン・タウン(ハイライト動画)

シェフィールド・ユナイテッド 0-5 アストンヴィラ(ハイライト動画)

ボーンマス 1-1 ノッティンガム・フォレスト(ハイライト動画)

チェルシー 2-4 ウルヴス(ハイライト動画)

マンチェスター・ユナイテッド 3-0 ウェストハム(ハイライト動画)

アーセナル 3-1 リヴァプール(ハイライト動画)

ブレントフォード 1-3 マンチェスター・シティ(ハイライト動画)