女子6位でゴールする西諫早のアンカー森田（写真右）、男子6、7位でゴールする時津のアンカー水戸（左）と森山のアンカー牟田凜（右奥）＝佐賀市

男子第41回、女子第33回九州中学駅伝大会は4日、佐賀市の九州佐賀国際空港コース（男子6区間20キロ、女子5区間12キロ）で行われ、長崎県勢は男子の時津が1時間4分52秒、女子の西諫早が42分37秒でそれぞれ6位と健闘した。男子の森山は時津と1秒差の7位。女子の長大付は12位だった。

各県の男女上位各2校（開催県は4校）が出場。男子は曽根（福岡）が1時間2分54秒、女子は浅川（同）が41分34秒で制した。

長崎県大会2位の時津は1区柴山叶夢が3位発進。2区で10位まで順位を下げたが、3区田嶋哲、4区柴山翔光で4人をかわした。森山は1区牟田颯太が区間賞を獲得。5区終了時点で10位まで落ちたが、アンカー牟田凜太が区間2位の好走で3人抜きした。女子の西諫早は11位発進から、アンカー森田そよ香の区間4位などで順位を上げた。

県大会を制した男子の森山と女子の西諫早は全国大会（19日・滋賀）に出場する。