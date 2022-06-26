めざせ甲子園2022　夏に懸ける51チーム・2

長崎総合科学大付、諫早農、清峰、壱岐商、大村、佐世保高専

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　※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■長崎総合科学大付　例年以上に守備に力

　昨秋は大崎に0-1で敗れたが、試合内容は負けていなかった。互いに勝ち進めば3回戦でぶつかる組み合わせ。悲願の夏切符獲得を狙う。
　春以降に球速140キロを記録して制球力もついてきた六倉、安定感のある吉野が投手二枚看板。攻撃にやや課題を残す分、例年以上に守備力を磨いてきた。河合、古木、堀らが攻守両面でキーマンになりそう。

　部長　渡瀬　　尚
　監督　藤井　惣一
　投手　六倉　彰吾　3　西有家
　捕手　山下　皓獅　2　時　津
　一塁　溝口　凌真　3　日　見
　二塁　竹内　　惺　2　西浦上
　三塁　河合　　臣　3　　西　
　遊撃　古木　　楓　3　長与二
　左翼　入江　渉太　2　荒　木
　中堅　堀　　海翔　3　下山門
　右翼　内田爽太郎　3　野母崎
◎控え　西村　春樹　3　梅香崎
　　〃　吉野　哲太　3　早　良
　　〃　時里　雄大　3　那珂川南
　　〃　増永　伊吹　1　　〃　
　　〃　松本　崇汰　3　有　明
　　〃　渡邉　　陸　2　日　見
　　〃　柴原　佑成　1　有　明
　　〃　甲斐　優心　3　南　串
　　〃　田中　夏也　1　三　宅
　　〃　酒井　叶覇　3　有　家
　　〃　宗　　大翔　2　東長崎

■諫早農　浜崎軸に初Vなるか

　今季は唯一、県内主要3大会で4強入り。好投手浜崎を擁しており、初の甲子園が現実味を帯びている。
　昨季からエースの浜崎は、低めの変化球と制球力が抜群で崩れる心配が少ない。バックも福田、平松の二遊間を軸に安定感が向上。休養日が多い日程も勝ち上がるための好材料と言える。吉原、下釜、大坪、前田竣らがバットで援護していきたい。

抜群の安定感を誇る諫早農のエース浜崎＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

　部長　西岡　行人
　監督　谷口　　享
　投手　浜崎　拓真　3　吾　妻
　捕手　前田　竣瑛　3　国　見
　一塁　下釜　陸翔　3　時　津
　二塁　福田世希哉　3　加津佐
　三塁　小川凛太朗　3　北諫早
　遊撃　平松　春輝　3　　〃　
◎左翼　大坪　音丸　3　大　村
　中堅　吉原　渉悟　3　小　浜
　右翼　羽野　　輝　3　小長井
　控え　山﨑　天斗　3　北諫早
　　〃　西山　皓汰　3　長　田
　　〃　松浦　　翼　2　真　城
　　〃　松本　翔磨　3　飯　盛
　　〃　町田　竣哉　3　小　野
　　〃　眞木　悠吾　3　北諫早
　　〃　深水　欧佑　3　長　田
　　〃　神田　大地　2　飯　盛
　　〃　前田　健吾　2　福　島
　　〃　田中　康誠　2　有　喜
　　〃　摩郡　　颯　2　東長崎

■清峰　昨季からの主力残る

　攻守のバランスがいいチーム。初戦は長崎明誠－佐世保高専の勝者とぶつかる。選抜優勝の2009年春を最後に遠ざかる甲子園を目指す。
　昨季からの主力が複数残る。調子が上がっている右腕山下と左腕石田ら投手陣を、故障から復帰した岩波が力強くリードする。攻撃は松本、谷脇らの出塁率が一つの焦点。主軸の谷川、横手らがかえしたい。

　部長　濱田　貴裕
　監督　入江　文和
　投手　石田　敦志　2　相　浦
　捕手　岩波　剛誠　2　吉　井
　一塁　宮﨑　捷大　3　大　野
　二塁　奥　　憲吾　2　吉　井
　三塁　谷川　維蕗　3　志　佐
　遊撃　井手口阿脩　2　相　浦
　左翼　横手　翔伍　3　愛　宕
◎中堅　谷脇　天我　3　日　野
　右翼　松本　大河　2　佐　々
　控え　山下　遥大　3　調　川
　　〃　楠本翔太朗　3　山　澄
　　〃　山口　智樹　3　大　野
　　〃　森永　力貴　2　日　野
　　〃　山﨑　智也　2　志　佐
　　〃　鴨川　星穏　1　祇　園
　　〃　江川　湧輝　3　日　野
　　〃　永谷　聖光　2　　〃　
　　〃　竹永　朝陽　1　吉　井
　　〃　福士　怜琉　2　愛　宕
　　〃　平野　宇宙　1　小佐々

■壱岐商　伝統校に立ち向かう

　春は1回戦で島原中央に競り勝ち、2回戦も4強に入った九州文化学園を相手に終盤まで接戦を演じた。初戦の相手は瓊浦。全力プレーで伝統校に立ち向かう。
　投手陣は直球に力がある刈間瀬、球の出どころが見にくい下条、変化球の切れがいい長山を擁する。昨季から主軸の捕手豊坂が攻守の要。吉田は勝負強く、池本は長打力がある。

　部長　川瀬　康裕
　監督　宮原　明寛
　投手　刈間　瀬也　3　郷ノ浦
◎捕手　豊坂　悠平　3　勝　本
　一塁　池本　海里　3　　〃　
　二塁　平田　喬汰　2　石　田
　三塁　吉田　圭吾　2　勝　本
　遊撃　篠﨑　陽向　2　　〃　
　左翼　村井　紫苑　3　　〃　
　中堅　刈間　涼成　2　郷ノ浦
　右翼　松嶋　立夢　3　石　田
　控え　下条　倖征　3　勝　本
　　〃　市山　雄大　2　郷ノ浦
　　〃　西　　海斗　2　芦　辺
　　〃　堤　　真聖　2　石　田
　　〃　東谷　　仁　2　郷ノ浦
　　〃　安岡　貴毅　2　石　田
　　〃　山川　凌平　2　芦　辺
　　〃　山口　瑛大　2　勝　本
　　〃　中村　豪希　2　石　田
　　〃　長山　博夢　2　勝　本
　　〃　川畑　怜央　2　芦　辺

■大村　創部100年目節目の夏

　初戦は松浦、勝てば五島海陽という組み合わせになった。2回戦で敗れた昨夏の雪辱を果たして、創部100年目のメモリアルイヤーに花を添えたい。
　右腕舩津は昨夏、バットでも活躍した攻守の柱。走者を置いた場面での長打が期待される。守備は井上、飯盛の二遊間が安定しており、打たせて取ってリズムをつくる。

　部長　原口　豊史
　監督　松尾　健司
　投手　舩津　郁真　3　大　村
◎捕手　溝口優太郎　3　　〃　
　一塁　酒井　　遥　2　玖　島
　二塁　井上　遥斗　2　　〃　
　三塁　中村　海翔　1　　郡　
　遊撃　飯盛　冬馬　2　玖　島
　左翼　朝長　　珀　1　大　村
　中堅　福田　健人　1　西大村
　右翼　岡山　大貴　3　桜が原
　控え　池田　寛庸　2　　郡　
　　〃　寺田　　蓮　1　東彼杵

■佐世保高専　ミスの連鎖をなくす

　1回戦の相手は昨秋8強の長崎明誠。初戦敗退が続いたここまでの反省を生かし、冷静な試合運びで勝負どころをものにできるか。
　高木、鴨川の投手陣がチーム浮沈のカギを握る。無駄な走者を出さず丁寧にコーナーを突いていきたい。バックの粘りも不可欠でミスの連鎖をなくせるかが焦点。打線は安達、香田、久保、高木らが引っ張る。

　部長　日比野祐介
　監督　花野辰太朗
　投手　高木　瑠星　3　　郡　
　捕手　井上　優人　2　日　宇
　一塁　熊谷　元気　3　志　佐
　二塁　香田　啓至　2　広　田
◎三塁　鴨川　恭弥　3　浜　玉
　遊撃　安達　英翔　3　日　野
　左翼　山田　航大　3　　郡　
　中堅　久保光太朗　3　早　岐
　右翼　那須　洸太　2　中　里
　控え　柴田　陽輝　3　有　明
　　〃　川口　龍仁　2　青　嶺
　　〃　川浪　壮太　2　城　東
　　〃　田口　直介　2　早　岐
　　〃　大西　悠翔　2　福　石
　　〃　大川内爽流　2　大　野
　　〃　小池　樹希　1　鹿島西部
　　〃　末吉　悠輝　1　江　迎

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