※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■長崎総合科学大付 例年以上に守備に力

昨秋は大崎に0-1で敗れたが、試合内容は負けていなかった。互いに勝ち進めば3回戦でぶつかる組み合わせ。悲願の夏切符獲得を狙う。

春以降に球速140キロを記録して制球力もついてきた六倉、安定感のある吉野が投手二枚看板。攻撃にやや課題を残す分、例年以上に守備力を磨いてきた。河合、古木、堀らが攻守両面でキーマンになりそう。

部長 渡瀬 尚

監督 藤井 惣一

投手 六倉 彰吾 3 西有家

捕手 山下 皓獅 2 時 津

一塁 溝口 凌真 3 日 見

二塁 竹内 惺 2 西浦上

三塁 河合 臣 3 西

遊撃 古木 楓 3 長与二

左翼 入江 渉太 2 荒 木

中堅 堀 海翔 3 下山門

右翼 内田爽太郎 3 野母崎

◎控え 西村 春樹 3 梅香崎

〃 吉野 哲太 3 早 良

〃 時里 雄大 3 那珂川南

〃 増永 伊吹 1 〃

〃 松本 崇汰 3 有 明

〃 渡邉 陸 2 日 見

〃 柴原 佑成 1 有 明

〃 甲斐 優心 3 南 串

〃 田中 夏也 1 三 宅

〃 酒井 叶覇 3 有 家

〃 宗 大翔 2 東長崎

■諫早農 浜崎軸に初Vなるか

今季は唯一、県内主要3大会で4強入り。好投手浜崎を擁しており、初の甲子園が現実味を帯びている。

昨季からエースの浜崎は、低めの変化球と制球力が抜群で崩れる心配が少ない。バックも福田、平松の二遊間を軸に安定感が向上。休養日が多い日程も勝ち上がるための好材料と言える。吉原、下釜、大坪、前田竣らがバットで援護していきたい。

抜群の安定感を誇る諫早農のエース浜崎＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

部長 西岡 行人

監督 谷口 享

投手 浜崎 拓真 3 吾 妻

捕手 前田 竣瑛 3 国 見

一塁 下釜 陸翔 3 時 津

二塁 福田世希哉 3 加津佐

三塁 小川凛太朗 3 北諫早

遊撃 平松 春輝 3 〃

◎左翼 大坪 音丸 3 大 村

中堅 吉原 渉悟 3 小 浜

右翼 羽野 輝 3 小長井

控え 山﨑 天斗 3 北諫早

〃 西山 皓汰 3 長 田

〃 松浦 翼 2 真 城

〃 松本 翔磨 3 飯 盛

〃 町田 竣哉 3 小 野

〃 眞木 悠吾 3 北諫早

〃 深水 欧佑 3 長 田

〃 神田 大地 2 飯 盛

〃 前田 健吾 2 福 島

〃 田中 康誠 2 有 喜

〃 摩郡 颯 2 東長崎

■清峰 昨季からの主力残る

攻守のバランスがいいチーム。初戦は長崎明誠－佐世保高専の勝者とぶつかる。選抜優勝の2009年春を最後に遠ざかる甲子園を目指す。

昨季からの主力が複数残る。調子が上がっている右腕山下と左腕石田ら投手陣を、故障から復帰した岩波が力強くリードする。攻撃は松本、谷脇らの出塁率が一つの焦点。主軸の谷川、横手らがかえしたい。

部長 濱田 貴裕

監督 入江 文和

投手 石田 敦志 2 相 浦

捕手 岩波 剛誠 2 吉 井

一塁 宮﨑 捷大 3 大 野

二塁 奥 憲吾 2 吉 井

三塁 谷川 維蕗 3 志 佐

遊撃 井手口阿脩 2 相 浦

左翼 横手 翔伍 3 愛 宕

◎中堅 谷脇 天我 3 日 野

右翼 松本 大河 2 佐 々

控え 山下 遥大 3 調 川

〃 楠本翔太朗 3 山 澄

〃 山口 智樹 3 大 野

〃 森永 力貴 2 日 野

〃 山﨑 智也 2 志 佐

〃 鴨川 星穏 1 祇 園

〃 江川 湧輝 3 日 野

〃 永谷 聖光 2 〃

〃 竹永 朝陽 1 吉 井

〃 福士 怜琉 2 愛 宕

〃 平野 宇宙 1 小佐々

■壱岐商 伝統校に立ち向かう

春は1回戦で島原中央に競り勝ち、2回戦も4強に入った九州文化学園を相手に終盤まで接戦を演じた。初戦の相手は瓊浦。全力プレーで伝統校に立ち向かう。

投手陣は直球に力がある刈間瀬、球の出どころが見にくい下条、変化球の切れがいい長山を擁する。昨季から主軸の捕手豊坂が攻守の要。吉田は勝負強く、池本は長打力がある。

部長 川瀬 康裕

監督 宮原 明寛

投手 刈間 瀬也 3 郷ノ浦

◎捕手 豊坂 悠平 3 勝 本

一塁 池本 海里 3 〃

二塁 平田 喬汰 2 石 田

三塁 吉田 圭吾 2 勝 本

遊撃 篠﨑 陽向 2 〃

左翼 村井 紫苑 3 〃

中堅 刈間 涼成 2 郷ノ浦

右翼 松嶋 立夢 3 石 田

控え 下条 倖征 3 勝 本

〃 市山 雄大 2 郷ノ浦

〃 西 海斗 2 芦 辺

〃 堤 真聖 2 石 田

〃 東谷 仁 2 郷ノ浦

〃 安岡 貴毅 2 石 田

〃 山川 凌平 2 芦 辺

〃 山口 瑛大 2 勝 本

〃 中村 豪希 2 石 田

〃 長山 博夢 2 勝 本

〃 川畑 怜央 2 芦 辺

■大村 創部100年目節目の夏

初戦は松浦、勝てば五島海陽という組み合わせになった。2回戦で敗れた昨夏の雪辱を果たして、創部100年目のメモリアルイヤーに花を添えたい。

右腕舩津は昨夏、バットでも活躍した攻守の柱。走者を置いた場面での長打が期待される。守備は井上、飯盛の二遊間が安定しており、打たせて取ってリズムをつくる。

部長 原口 豊史

監督 松尾 健司

投手 舩津 郁真 3 大 村

◎捕手 溝口優太郎 3 〃

一塁 酒井 遥 2 玖 島

二塁 井上 遥斗 2 〃

三塁 中村 海翔 1 郡

遊撃 飯盛 冬馬 2 玖 島

左翼 朝長 珀 1 大 村

中堅 福田 健人 1 西大村

右翼 岡山 大貴 3 桜が原

控え 池田 寛庸 2 郡

〃 寺田 蓮 1 東彼杵

■佐世保高専 ミスの連鎖をなくす

1回戦の相手は昨秋8強の長崎明誠。初戦敗退が続いたここまでの反省を生かし、冷静な試合運びで勝負どころをものにできるか。

高木、鴨川の投手陣がチーム浮沈のカギを握る。無駄な走者を出さず丁寧にコーナーを突いていきたい。バックの粘りも不可欠でミスの連鎖をなくせるかが焦点。打線は安達、香田、久保、高木らが引っ張る。

部長 日比野祐介

監督 花野辰太朗

投手 高木 瑠星 3 郡

捕手 井上 優人 2 日 宇

一塁 熊谷 元気 3 志 佐

二塁 香田 啓至 2 広 田

◎三塁 鴨川 恭弥 3 浜 玉

遊撃 安達 英翔 3 日 野

左翼 山田 航大 3 郡

中堅 久保光太朗 3 早 岐

右翼 那須 洸太 2 中 里

控え 柴田 陽輝 3 有 明

〃 川口 龍仁 2 青 嶺

〃 川浪 壮太 2 城 東

〃 田口 直介 2 早 岐

〃 大西 悠翔 2 福 石

〃 大川内爽流 2 大 野

〃 小池 樹希 1 鹿島西部

〃 末吉 悠輝 1 江 迎