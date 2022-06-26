※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）
■長崎総合科学大付 例年以上に守備に力
昨秋は大崎に0-1で敗れたが、試合内容は負けていなかった。互いに勝ち進めば3回戦でぶつかる組み合わせ。悲願の夏切符獲得を狙う。
春以降に球速140キロを記録して制球力もついてきた六倉、安定感のある吉野が投手二枚看板。攻撃にやや課題を残す分、例年以上に守備力を磨いてきた。河合、古木、堀らが攻守両面でキーマンになりそう。
部長 渡瀬 尚
監督 藤井 惣一
投手 六倉 彰吾 3 西有家
捕手 山下 皓獅 2 時 津
一塁 溝口 凌真 3 日 見
二塁 竹内 惺 2 西浦上
三塁 河合 臣 3 西
遊撃 古木 楓 3 長与二
左翼 入江 渉太 2 荒 木
中堅 堀 海翔 3 下山門
右翼 内田爽太郎 3 野母崎
◎控え 西村 春樹 3 梅香崎
〃 吉野 哲太 3 早 良
〃 時里 雄大 3 那珂川南
〃 増永 伊吹 1 〃
〃 松本 崇汰 3 有 明
〃 渡邉 陸 2 日 見
〃 柴原 佑成 1 有 明
〃 甲斐 優心 3 南 串
〃 田中 夏也 1 三 宅
〃 酒井 叶覇 3 有 家
〃 宗 大翔 2 東長崎
■諫早農 浜崎軸に初Vなるか
今季は唯一、県内主要3大会で4強入り。好投手浜崎を擁しており、初の甲子園が現実味を帯びている。
昨季からエースの浜崎は、低めの変化球と制球力が抜群で崩れる心配が少ない。バックも福田、平松の二遊間を軸に安定感が向上。休養日が多い日程も勝ち上がるための好材料と言える。吉原、下釜、大坪、前田竣らがバットで援護していきたい。
部長 西岡 行人
監督 谷口 享
投手 浜崎 拓真 3 吾 妻
捕手 前田 竣瑛 3 国 見
一塁 下釜 陸翔 3 時 津
二塁 福田世希哉 3 加津佐
三塁 小川凛太朗 3 北諫早
遊撃 平松 春輝 3 〃
◎左翼 大坪 音丸 3 大 村
中堅 吉原 渉悟 3 小 浜
右翼 羽野 輝 3 小長井
控え 山﨑 天斗 3 北諫早
〃 西山 皓汰 3 長 田
〃 松浦 翼 2 真 城
〃 松本 翔磨 3 飯 盛
〃 町田 竣哉 3 小 野
〃 眞木 悠吾 3 北諫早
〃 深水 欧佑 3 長 田
〃 神田 大地 2 飯 盛
〃 前田 健吾 2 福 島
〃 田中 康誠 2 有 喜
〃 摩郡 颯 2 東長崎
■清峰 昨季からの主力残る
攻守のバランスがいいチーム。初戦は長崎明誠－佐世保高専の勝者とぶつかる。選抜優勝の2009年春を最後に遠ざかる甲子園を目指す。
昨季からの主力が複数残る。調子が上がっている右腕山下と左腕石田ら投手陣を、故障から復帰した岩波が力強くリードする。攻撃は松本、谷脇らの出塁率が一つの焦点。主軸の谷川、横手らがかえしたい。
部長 濱田 貴裕
監督 入江 文和
投手 石田 敦志 2 相 浦
捕手 岩波 剛誠 2 吉 井
一塁 宮﨑 捷大 3 大 野
二塁 奥 憲吾 2 吉 井
三塁 谷川 維蕗 3 志 佐
遊撃 井手口阿脩 2 相 浦
左翼 横手 翔伍 3 愛 宕
◎中堅 谷脇 天我 3 日 野
右翼 松本 大河 2 佐 々
控え 山下 遥大 3 調 川
〃 楠本翔太朗 3 山 澄
〃 山口 智樹 3 大 野
〃 森永 力貴 2 日 野
〃 山﨑 智也 2 志 佐
〃 鴨川 星穏 1 祇 園
〃 江川 湧輝 3 日 野
〃 永谷 聖光 2 〃
〃 竹永 朝陽 1 吉 井
〃 福士 怜琉 2 愛 宕
〃 平野 宇宙 1 小佐々
■壱岐商 伝統校に立ち向かう
春は1回戦で島原中央に競り勝ち、2回戦も4強に入った九州文化学園を相手に終盤まで接戦を演じた。初戦の相手は瓊浦。全力プレーで伝統校に立ち向かう。
投手陣は直球に力がある刈間瀬、球の出どころが見にくい下条、変化球の切れがいい長山を擁する。昨季から主軸の捕手豊坂が攻守の要。吉田は勝負強く、池本は長打力がある。
部長 川瀬 康裕
監督 宮原 明寛
投手 刈間 瀬也 3 郷ノ浦
◎捕手 豊坂 悠平 3 勝 本
一塁 池本 海里 3 〃
二塁 平田 喬汰 2 石 田
三塁 吉田 圭吾 2 勝 本
遊撃 篠﨑 陽向 2 〃
左翼 村井 紫苑 3 〃
中堅 刈間 涼成 2 郷ノ浦
右翼 松嶋 立夢 3 石 田
控え 下条 倖征 3 勝 本
〃 市山 雄大 2 郷ノ浦
〃 西 海斗 2 芦 辺
〃 堤 真聖 2 石 田
〃 東谷 仁 2 郷ノ浦
〃 安岡 貴毅 2 石 田
〃 山川 凌平 2 芦 辺
〃 山口 瑛大 2 勝 本
〃 中村 豪希 2 石 田
〃 長山 博夢 2 勝 本
〃 川畑 怜央 2 芦 辺
■大村 創部100年目節目の夏
初戦は松浦、勝てば五島海陽という組み合わせになった。2回戦で敗れた昨夏の雪辱を果たして、創部100年目のメモリアルイヤーに花を添えたい。
右腕舩津は昨夏、バットでも活躍した攻守の柱。走者を置いた場面での長打が期待される。守備は井上、飯盛の二遊間が安定しており、打たせて取ってリズムをつくる。
部長 原口 豊史
監督 松尾 健司
投手 舩津 郁真 3 大 村
◎捕手 溝口優太郎 3 〃
一塁 酒井 遥 2 玖 島
二塁 井上 遥斗 2 〃
三塁 中村 海翔 1 郡
遊撃 飯盛 冬馬 2 玖 島
左翼 朝長 珀 1 大 村
中堅 福田 健人 1 西大村
右翼 岡山 大貴 3 桜が原
控え 池田 寛庸 2 郡
〃 寺田 蓮 1 東彼杵
■佐世保高専 ミスの連鎖をなくす
1回戦の相手は昨秋8強の長崎明誠。初戦敗退が続いたここまでの反省を生かし、冷静な試合運びで勝負どころをものにできるか。
高木、鴨川の投手陣がチーム浮沈のカギを握る。無駄な走者を出さず丁寧にコーナーを突いていきたい。バックの粘りも不可欠でミスの連鎖をなくせるかが焦点。打線は安達、香田、久保、高木らが引っ張る。
部長 日比野祐介
監督 花野辰太朗
投手 高木 瑠星 3 郡
捕手 井上 優人 2 日 宇
一塁 熊谷 元気 3 志 佐
二塁 香田 啓至 2 広 田
◎三塁 鴨川 恭弥 3 浜 玉
遊撃 安達 英翔 3 日 野
左翼 山田 航大 3 郡
中堅 久保光太朗 3 早 岐
右翼 那須 洸太 2 中 里
控え 柴田 陽輝 3 有 明
〃 川口 龍仁 2 青 嶺
〃 川浪 壮太 2 城 東
〃 田口 直介 2 早 岐
〃 大西 悠翔 2 福 石
〃 大川内爽流 2 大 野
〃 小池 樹希 1 鹿島西部
〃 末吉 悠輝 1 江 迎