※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■鎮西学院 上位狙う力を備える

2019年は準優勝。今季も昨秋に8強入りした。攻守にそつがなく、V戦線に絡む力を備える。

投手陣はテンポがいい左腕馬場、直球で押す久木、140キロ台を投げる和久田の両右腕を擁する。守備も辻、中山の二遊間をはじめ、全体的に安定。川下、松本大、中村らの勝負強い一打で難敵ぞろいのパートを勝ち上がりたい。

部長 加藤 凌吾

監督 村井 博史

投手 馬場 浩輝 3 大 村

捕手 草野 海 3 富 江

◎一塁 中村 快晴 3 西大村

二塁 辻 飛悠 3 小長井

三塁 清水 瑛生 2 橘

遊撃 中山 絆 2 北諫早

左翼 川下 祥平 3 喜々津

中堅 野中 佑朔 3 小 野

右翼 松本 大誠 3 桜が原

控え 池田 夢飛 3 小長井

〃 和久田龍惺 2 西大村

〃 大久保真斗 3 飯 盛

〃 平田 舟朔 3 奈良尾

〃 松本 賢也 2 愛 野

〃 宮川 侑士 2 〃

〃 井手 尚磨 2 西大村

〃 山内 祥吾 3 郡

〃 楮畑 直人 3 島原二

〃 久木 海斗 3 諫 早

〃 大井手恵太 3 桜が原

■創成館 自信を力に変えたい

昨秋からの県大会は4強、8強、8強と満足の結果ではないが、4年ぶりの頂点を目指せる練習は重ねている。自信を力に変えていきたい。

今季は海星に2度、ほかも大崎、諫早農と今大会上位シードに敗戦。本格派右腕の石本、二遊間に加えて投手も兼ねる古賀らを軸に守備から流れをつくって雪辱を誓う。攻撃は安打数以上の得点へ隙を突く。

チーム浮沈のカギを握る創成館の石本＝諫早市、スポーツパークいさはや第1野球場

部長 中村 俊史

監督 稙田 龍生

投手 石本 翔大 3 楠

捕手 山口 幸陽 3

東原庠舎東部校

一塁 岩﨑 皇青 3 郡

◎二塁 古賀 和希 3 思斉館

三塁 園田 翼 3 鶴見台

遊撃 川﨑 統馬 2 大 東

左翼 山口 粋 3 郡

中堅 野中 雅希 3 高 田

右翼 山村 謙太 3 郡

控え 入部 葵 3

上陽北汭学園

〃 小野 隼平 2 青 山

〃 山下真ノ介 2 須 恵

〃 鍋藤蓮太郎 3

猪位金学園

〃 下川 優 2 牛 津

〃 鬼橋 昂汰 3 北 野

〃 平 裕太郎 3 西諫早

〃 森永 優人 3 錦ケ丘

〃 福盛 大和 2 宮崎大付

〃 永本 翔規 2 御 船

〃 荻山 琉星 2 坂ノ市

■長崎明誠 堅実なプレー心がけ

昨秋、主要県大会過去最高の8強に入った。堅実なプレーを心がけ、攻守両面でまとまっている。

チームを引っ張るのは精神的支柱の増本。俊足の松尾、井上で好機をつくり、増本、田中、末田ら中軸が勝負強さを発揮したい。エース大見は制球力で勝負。球種が豊富な大川内、直球の切れがいい岩永らとともに丁寧に打たせてアウトを重ねる。

部長 山崎 薫

監督 山本孝一郎

投手 大見 陸 3 鳴 北

捕手 田中 蒔人 2 〃

一塁 注連内遼次 3 長・琴海

◎二塁 増本 大輝 3 岩 屋

三塁 福用 陽向 2 鳴 北

遊撃 松尾優之心 2 長・琴海

左翼 末田 優心 3 〃

中堅 井上 陽 2 〃

右翼 有馬誠太郎 2 三 重

控え 大川内心温 3 高 田

〃 岩永 陸隼 2 〃

〃 浜田 魁士 1 三 重

〃 水間健太朗 2 大瀬戸

〃 浦 健一朗 1 三 重

〃 望月 陽喜 1 長与二

〃 横尾 優輝 2 〃

〃 芦原 銀太 1 三 重

〃 内山 空龍 1 〃

〃 中里 優人 1 岩 屋

〃 小川 優也 1 鳴 北

■佐世保工 永瀬の長打力に期待

NHK杯地区予選の準々決勝は、延長十二回サヨナラで県大会出場を勝ち取った。序盤に4点を先行されながらも、粘り強さを発揮した。

打線は長打が期待できる永瀬や、チャンスに強い増山の前に走者をためられるか。投手陣の軸は切れのいい変化球で打者を翻弄（ほんろう）する右腕樋口。緩急で打ち取る右の中島、左の平野も控える。

部長 末永 康一

監督 東 良一

◎投手 樋口 翔大 3 広 田

捕手 永瀬 陽 3 〃

一塁 山口 遥希 3 大 野

二塁 武田 康誠 2 福 石

三塁 田添 陸斗 2 西 彼

遊撃 品川 翔希 2 〃

左翼 増山 蓮 3 中 里

中堅 平野 瑛士 2 西 海

右翼 中島 飛向 3 広 田

控え 川頭 大海 2 大 野

〃 浦上 恭平 2 愛 宕

〃 管田 翔天 2 日 宇

〃 田中 鉄二 1 中 里

〃 成富 光 1 大 野

〃 宮﨑 柊乎 1 中 里

〃 馬込 和人 1 平 戸

〃 福田 琉心 1 福 石

〃 荒井 嘉生 1 中 里

■対馬 離島勢対決で意地を

NHK杯地区予選は長崎工に5-6で惜敗したが、九回に3点を挙げる猛反撃を見せた。山本監督がたたえた「選手たちの意地」を、同じ離島勢の壱岐との初戦にもぶつける。

投手陣は制球がいいエース田中、球威で押す寺崎、日髙を擁する。紅白戦を重ねて二遊間の渋江、鳥羽七ら野手陣も安定してきた。攻撃は田中、寺崎らの長打に期待だ。

部長 木下 寛則

監督 山本 宙

投手 田中 陽大 3 厳 原

捕手 西川 貴典 3 大船越

一塁 古瀬 賢弥 2 厳 原

二塁 渋江 湘瑛 2 鶏知

◎三塁 寺崎 優太 3 〃

遊撃 鳥羽 七星 3 久 田

左翼 日髙 将仁 3 鶏 知

中堅 鳥羽 崇礼 2 厳 原

右翼 一宮 翔哉 2 鶏 知

控え 原田竜之介 2 厳 原

〃 富田 一郎 3 鶏 知

〃 濱崎 昊太 2 〃

〃 梅野 央雅 3 久 田

〃 梅野 航大 2 厳 原

〃 原 蒼翔 2 鶏 知

〃 桐谷 篤弥 2 久 田

〃 林田翔太郎 1 厳 原

〃 阿比留大和 1 〃

■五島海陽 ロースコア持ち込む

昨年に続いて2回戦から登場。大村－松浦の勝者を迎え撃つ。初回の入り方を大切に、ロースコアで競り勝つ展開を目指す。

エースで4番の安永がチームをけん引。主将の谷川誠、谷川大の二遊間を中心にした堅守でリズムをつかみたい。打線は俊足の峰、長打力のある古里らが勝負どころで存在感を示していけるか。

部長 大平 好海

監督 吉田 賢太

投手 安永 柊平 3 岐 宿

捕手 谷口 航 2 三井楽

一塁 簗脇 将太 3 富 江

◎二塁 谷川 誠敏 3 三井楽

三塁 浦上 龍人 1 〃

遊撃 谷川 大和 2 〃

左翼 眞鳥 克己 3 富 江

中堅 峰 繁輝 3 福 江

右翼 古里敏之臣 3 〃

控え 千代田 陸 1 〃

〃 谷川 樹希 1 岐 宿