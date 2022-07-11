＜2回戦＞12日の対戦予定は？シード校もいよいよ登場！ 高校野球千葉大会

© 千葉テレビ放送株式会社

タグ

＜2回戦＞12日の対戦予定は？シード校もいよいよ登場！ 高校野球千葉大会

　各球場で、熱戦を繰り広げる夏の高校野球千葉大会。　

　１２日に行われる２回戦は、８球場で２０試合行われる予定です。

　いよいよ、Ａシードの市立船橋や拓殖大紅陵、Ｂシードの習志野・中央学院などが登場します。

＜県総合ＳＣ＞

第１試合　市立千葉 － 茂原北陵

第２試合　柏陵 － 学館浦安

第３試合　市川南 － 東海大浦安

＜第一カッター＞

第１試合　学館船橋 － 市原中央

第２試合　中央学院 － 八千代東

第３試合　柏南 － 専修大松戸

＜浦安市運動公園＞

第１試合　昭和学院 － 柏井

第２試合　船橋東 － 白井

＜柏の葉＞

第１試合　松戸馬橋 － 流経大柏

第２試合　八千代松陰 － 市立柏

＜大谷津＞

第１試合　市立銚子 － 千葉北

第３試合　印旛明誠・佐倉南・八千代西 － 大網・大原・館山総合

＜長生の森＞

第１試合　国府台 － 稲毛

第２試合　長生 － 東邦大東邦

＜袖ケ浦＞

第１試合　千葉黎明 － 渋谷幕張

第２試合　船橋法典 － 暁星国際

第３試合　翔凜高校 － 富里

＜ＺＯＺＯマリン＞

第１試合　検見川 － 市立船橋

第２試合　拓殖大紅陵 － 京葉工業

第３試合　市川 － 習志野

　なお、チバテレでは１２日ＺＯＺＯマリンスタジアムで行われる２回戦３試合を生中継！バーチャル高校野球では全試合を生配信いたします。　

チバテレ+プラス

千葉テレビ放送が運営する「チバテレ+プラス」。あらゆる「千葉」情報をお手元に！お役立ち記事も充実のサイト