各球場で、熱戦を繰り広げる夏の高校野球千葉大会。
１２日に行われる２回戦は、８球場で２０試合行われる予定です。
いよいよ、Ａシードの市立船橋や拓殖大紅陵、Ｂシードの習志野・中央学院などが登場します。
＜県総合ＳＣ＞
第１試合 市立千葉 － 茂原北陵
第２試合 柏陵 － 学館浦安
第３試合 市川南 － 東海大浦安
＜第一カッター＞
第１試合 学館船橋 － 市原中央
第２試合 中央学院 － 八千代東
第３試合 柏南 － 専修大松戸
＜浦安市運動公園＞
第１試合 昭和学院 － 柏井
第２試合 船橋東 － 白井
＜柏の葉＞
第１試合 松戸馬橋 － 流経大柏
第２試合 八千代松陰 － 市立柏
＜大谷津＞
第１試合 市立銚子 － 千葉北
第３試合 印旛明誠・佐倉南・八千代西 － 大網・大原・館山総合
＜長生の森＞
第１試合 国府台 － 稲毛
第２試合 長生 － 東邦大東邦
＜袖ケ浦＞
第１試合 千葉黎明 － 渋谷幕張
第２試合 船橋法典 － 暁星国際
第３試合 翔凜高校 － 富里
＜ＺＯＺＯマリン＞
第１試合 検見川 － 市立船橋
第２試合 拓殖大紅陵 － 京葉工業
第３試合 市川 － 習志野
なお、チバテレでは１２日ＺＯＺＯマリンスタジアムで行われる２回戦３試合を生中継！バーチャル高校野球では全試合を生配信いたします。