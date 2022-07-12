＜2回戦＞高校野球千葉大会 13日の対戦予定

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＜2回戦＞高校野球千葉大会 13日の対戦予定

　夏の高校野球千葉大会は１３日で大会５日目。　

　７球場で２回戦２０試合行われる予定です。

　いよいよ、Ａシードの木更津総合や銚子商業、Ｂシードの東京学館・西武台千葉などが登場します。

＜県総合ＳＣ＞

第１試合　津田沼 － 成田

第２試合　敬愛学園 － 秀明八千代

第３試合　明聖 － 市川昴

＜青葉の森＞

第１試合　茂原 － 一宮商業

第２試合　柏の葉 － 木更津高専

＜船橋市民＞

第１試合　千葉西 － 実籾

第２試合　西武台千葉 － 野田中央
第３試合　我孫子二階堂－東海大市原望洋

＜柏の葉＞

第１試合　我孫子 － 松戸国際

第２試合　市川工業 － 鎌ヶ谷西-豊富-向陽-高柳
第３試合　流山南－船橋芝山

＜大谷津＞

第１試合　茂原樟陽 － 東金

第２試合　成田北 － 東京学館
第３試合　多古－ 松戸六実

＜ゼットエー＞

第１試合　安房 － 船橋二和

第２試合　千葉商大付 － 千葉商業

第３試合　四街道 － 千葉南

＜ＺＯＺＯマリン＞

第１試合　木更津総合 － 姉崎

第２試合　木更津 － 銚子商業

第３試合　京葉 － 成東

　なお、１３日はＡシードの木更津総合や銚子商業、Bシードの東京学館・西武台千葉などが登場します。

　また、チバテレでは１３日もＺＯＺＯマリンスタジアムで行われる２回戦３試合を生中継！バーチャル高校野球では全試合を生配信いたします。

　「#熱いぜこの夏2022」をつけて、SNSを投稿し一緒に大会を盛り上げましょう♪

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