夏の高校野球千葉大会は１３日で大会５日目。
７球場で２回戦２０試合行われる予定です。
いよいよ、Ａシードの木更津総合や銚子商業、Ｂシードの東京学館・西武台千葉などが登場します。
＜県総合ＳＣ＞
第１試合 津田沼 － 成田
第２試合 敬愛学園 － 秀明八千代
第３試合 明聖 － 市川昴
＜青葉の森＞
第１試合 茂原 － 一宮商業
第２試合 柏の葉 － 木更津高専
＜船橋市民＞
第１試合 千葉西 － 実籾
第２試合 西武台千葉 － 野田中央
第３試合 我孫子二階堂－東海大市原望洋
＜柏の葉＞
第１試合 我孫子 － 松戸国際
第２試合 市川工業 － 鎌ヶ谷西-豊富-向陽-高柳
第３試合 流山南－船橋芝山
＜大谷津＞
第１試合 茂原樟陽 － 東金
第２試合 成田北 － 東京学館
第３試合 多古－ 松戸六実
＜ゼットエー＞
第１試合 安房 － 船橋二和
第２試合 千葉商大付 － 千葉商業
第３試合 四街道 － 千葉南
＜ＺＯＺＯマリン＞
第１試合 木更津総合 － 姉崎
第２試合 木更津 － 銚子商業
第３試合 京葉 － 成東
なお、１３日はＡシードの木更津総合や銚子商業、Bシードの東京学館・西武台千葉などが登場します。
また、チバテレでは１３日もＺＯＺＯマリンスタジアムで行われる２回戦３試合を生中継！バーチャル高校野球では全試合を生配信いたします。
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