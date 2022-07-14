大会７日目となる１５日の夏の高校野球千葉大会。
１４日に雨天中止となった試合を含め、９球場で２・３回戦２３試合が行われる予定です。
＜県総合ＳＣ＞
第１試合 千葉敬愛 － 市立柏（３回戦）
第２試合 市立松戸 － 暁星国際（３回戦）
第３試合 船橋東 － 多古（３回戦）
＜青葉の森＞
第１試合 印旛明誠・佐倉南・八千代西 － 行徳（３回戦）
第２試合 市原中央 － 鎌ケ谷 （３回戦）
第３試合 市立千葉 － 実籾（３回戦）
＜船橋市民＞
第１試合 西武台千葉 － 野田中央（２回戦）
第２試合 我孫子二階堂 － 東海大市原望洋 （２回戦）
第３試合 流山おおたかの森 － 安房拓心（２回戦）
＜第１カッター＞
第１試合 鎌ヶ谷西・豊富・向陽・高柳 － 東京学館（３回戦）
第２試合 明聖 － 一宮商業 （３回戦）
＜柏の葉＞
第１試合 若松－ 我孫子東（３回戦）
第２試合 東京学館浦安 － 専修大松戸（３回戦）
＜大谷津＞
第１試合 我孫子 － 成田（３回戦）
第２試合 成東 － 東海大浦安（３回戦）
第３試合 柏の葉 － 千葉商業 （３回戦）
＜長生の森＞
第１試合 茂原樟陽 － 東金（２回戦）
第２試合 長生 － 小金（３回戦）
＜ゼットエー＞
第１試合 木更津総合 － 船橋芝山（３回戦）
第２試合 拓殖大紅陵 － 流通経済大柏（３回戦）
第３試合 千葉英和 － 匝瑳（３回戦）
＜袖ケ浦＞
第１試合 千葉明徳 － 国府台（３回戦）
第２試合 敬愛学園 － 四街道（３回戦）
なお、チバテレでは１５日も県野球場で行われれる３試合を生中継！バーチャル高校野球では全試合を生配信いたします。
「#熱いぜこの夏2022」をつけて、SNSを投稿し一緒に大会を盛り上げましょう♪