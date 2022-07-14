＜2・3回戦＞15日の対戦予定　雨天中止の振り替えも／高校野球千葉大会

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＜2・3回戦＞14日の高校野球千葉大会 対戦予定は？雨天中止試合の振り替えも

　大会７日目となる１５日の夏の高校野球千葉大会。　

　１４日に雨天中止となった試合を含め、９球場で２・３回戦２３試合が行われる予定です。

＜県総合ＳＣ＞

第１試合　千葉敬愛 － 市立柏（３回戦）

第２試合　市立松戸 － 暁星国際（３回戦）

第３試合　船橋東 － 多古（３回戦）

＜青葉の森＞

第１試合　印旛明誠・佐倉南・八千代西 － 行徳（３回戦）

第２試合　市原中央 － 鎌ケ谷 （３回戦）

第３試合　市立千葉 － 実籾（３回戦）

＜船橋市民＞

第１試合　西武台千葉 － 野田中央（２回戦）

第２試合　我孫子二階堂 － 東海大市原望洋 （２回戦）

第３試合　流山おおたかの森 － 安房拓心（２回戦）

＜第１カッター＞

第１試合　鎌ヶ谷西・豊富・向陽・高柳 － 東京学館（３回戦）

第２試合　明聖 － 一宮商業 （３回戦）

＜柏の葉＞

第１試合　若松－ 我孫子東（３回戦）

第２試合　東京学館浦安 － 専修大松戸（３回戦）

＜大谷津＞

第１試合　我孫子 － 成田（３回戦）

第２試合　成東 － 東海大浦安（３回戦）

第３試合　柏の葉 － 千葉商業 （３回戦）

＜長生の森＞

第１試合　茂原樟陽 － 東金（２回戦）

第２試合　長生 － 小金（３回戦）

＜ゼットエー＞

第１試合　木更津総合 － 船橋芝山（３回戦）

第２試合　拓殖大紅陵 － 流通経済大柏（３回戦）

第３試合　千葉英和 － 匝瑳（３回戦）

＜袖ケ浦＞

第１試合　千葉明徳 － 国府台（３回戦）

第２試合　敬愛学園 － 四街道（３回戦）

　なお、チバテレでは１５日も県野球場で行われれる３試合を生中継！バーチャル高校野球では全試合を生配信いたします。

　「#熱いぜこの夏2022」をつけて、SNSを投稿し一緒に大会を盛り上げましょう♪

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