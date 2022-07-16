＜3回戦＞17日の対戦予定は？シード校続々登場／高校野球千葉大会

夏の高校野球千葉大会は１７日で９日目を迎えます。

１６日も雨に悩まされる状況でしたが、５球場１４試合すべて実施されました。

１７日は、４球場で３回戦の残り１２試合が行われる予定です。

＜県総合ＳＣ＞

第１試合 銚子商業 － 東金（３回戦）

第２試合 安房 － 西武台千葉（３回戦）

第３試合 流山おおたかの森 － 安房拓心（３回戦）

＜柏の葉＞

第１試合 印旛明誠・佐倉南・八千代西 － 行徳（３回戦）

第２試合 市立千葉 － 実籾（３回戦）

第３試合 柏の葉 －千葉商業（３回戦）

＜長生の森＞

第１試合 敬愛学園 － 四街道（３回戦）

第２試合 千葉英和 － 匝瑳（３回戦）

第３試合 千葉明徳 － 国府台（３回戦）

＜ゼットエー＞

第１試合 船橋啓明 － 東海大市原望洋（３回戦）

第２試合 市原中央 － 鎌ヶ谷（３回戦）

第３試合 鎌ヶ谷西・船橋豊富・松戸向陽・沼南高柳 － 東京学館（３回戦）

なお、チバテレでは県総合ＳＣ野球場で行われる３回戦３試合の様子を生中継！それ以外の試合も、全試合バーチャル高校野球で配信いたします。

また、現在 SNSでは選手への応援メッセージや試合の感想を募集中！

「#熱いぜこの夏2022」をつけて、SNSを投稿し一緒に大会を盛り上げましょう♪