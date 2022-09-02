JR九州は1日、10月8日に長崎県大村市にある車両基地の大村車両管理室で初めて「新幹線フェスタ」を開くと発表した。

車両の展示や検査体験、工事車両との綱引きなどさまざまなイベントを予定。新型コロナウイルス対策で入場はツアーと事前応募に限定し、9月2日から申し込みを受け付ける。

ツアーは午前と午後の2部制。博多発着が各部100人、代金は大人1万3800円（子ども7800円）。新大村発着は各部50人、大人5800円（子ども3800円）。申し込みはSTORES予約サイトから。ツアー参加者限定で普段は乗車できない区間（新大村－大村車両管理室）に乗車でき、運転台の見学もできる。

一般来場分の募集は300人で、参加無料。申し込みURLは（https://forms.office.com/r/J7Czhc4ck8）。9月13日締め切り。申し込み多数の場合は先着順とする。