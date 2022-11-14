気象庁によると、14日17:09頃、三重県南東沖を震源とするM6.1の地震があり、福島県双葉町・浪江町、茨城県つくばみらい市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：11月14日17:09頃
・震源地 ：三重県南東沖(北緯33.8度、東経137.5度)
・震源の深さ：約350km
・地震の規模：M6.1(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度4 ：福島県浜通り、茨城県南部
・震度3 ：福島県中通り、茨城県北部、宮城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、千葉県南部、東京都23区、神奈川県東部
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・福島県 ：双葉町、浪江町
・茨城県 ：つくばみらい市
【震度3】
・福島県 ：いわき市、南相馬市、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、白河市、須賀川市、田村市、泉崎村、中島村、玉川村、古殿町
・茨城県 ：土浦市、古河市、石岡市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、河内町、利根町、水戸市、日立市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村
・宮城県 ：岩沼市、丸森町
・栃木県 ：宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、下野市、益子町、壬生町、野木町、高根沢町
・群馬県 ：板倉町
・埼玉県 ：熊谷市、加須市、春日部市、蕨市、富士見市、吉川市、宮代町
・千葉県 ：香取市、千葉市花見川区、野田市、柏市、市原市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市、木更津市、南房総市
・東京都 ：千代田区、中野区、北区、江戸川区
・神奈川県：横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市保土ケ谷区、横浜市戸塚区