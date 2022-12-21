新型コロナウイルス感染者の入院状況（19日午後7時現在）

長崎県は20日、県内で新たに2419人の新型コロナウイルス感染者が確認され、70代男女の計2人が死亡したと発表した。1日の感染者が2千人を超えたのは9月2日以来109日ぶり。感染者は増加傾向で、19日午後7時時点の病床使用率は佐世保県北医療圏で72.5％、対馬医療圏で60.6％に達している。県全体は44.3％。

前週の同じ曜日を上回るのは16日連続で、20日は前週と比べ483人増。クラスター（感染者集団）は5件。対馬市の医療機関は9人（患者8、職員1）、長崎市の高齢者福祉施設2カ所は10人（利用者6、職員4）と11人（全員利用者）、佐世保市の高齢者福祉施設2カ所は13人（入所者9、職員4）と15人（入所者9、職員6）がそれぞれ陽性だった。

年代別は10代が436人で最多。▽40代369人▽30代307人▽10歳未満304人▽50代291人▽20代282人▽60代183人▽70代117人▽80代87人▽90歳以上43人－と続いた。

長崎市立小の1学年と同市立中の2学級が20日閉鎖。佐世保市は同日、米海軍佐世保基地で新たに13人の感染を確認したと発表した。

18日時点の県内のワクチン接種率は1回目82.3％、2回目81.3％、3回目70.7％、4回目46.8％。3回目以降のうちオミクロン株対応は30.5％。