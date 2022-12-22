新型コロナウイルス感染者の入院状況（20日午後7時現在）

長崎県は21日、県内で新たに2212人の新型コロナウイルス感染者が確認され、療養中だった60代～90歳以上の男女計5人が死亡したと発表した。2千人超えは2日連続。20日午後7時時点で対馬医療圏の病床使用率は87.9％に達した。

前週の同じ曜日を上回るのは17日連続で、21日は前週より441人増。新規クラスター（感染者集団）は長崎市の医療機関と民間高齢者福祉施設で確認。医療機関は5人（患者3、医療従事者2）の陽性を確認し、患者3人と同じ病棟の新規入院の受け入れを中止。福祉施設は8人（内訳非公表）を確認した。学校関係は長崎市立小の1学級を21、22日に閉鎖する。

感染者の年代別内訳は10代が353人（16％）で最多。▽40代352人▽30代300人▽10歳未満291人▽20代249人▽50代247人▽60代154人▽70代119人▽80代89人▽90歳以上58人－と続いた。