新型コロナウイルス感染者の入院状況（17日午後7時現在）

長崎県は18日、県内で新たに1476人の新型コロナウイルス感染者を確認し、10人が死亡したと発表した。死者数が2桁となるのは、8月31日公表以来、140日ぶり。

死亡した10人のうち90歳以上が8人を占め、70代が2人だった。

新たなクラスター（感染者集団）は5件。長崎市では、医療機関2カ所で37人（患者30、医療従事者7）と20人の陽性をそれぞれ確認。民間高齢者福祉施設で10人と市立児童福祉施設で6人（職員4、利用者2）の感染も判明した。佐世保市は高齢者福祉施設で16人（入所者10、職員6）の陽性が分かった。長崎市立中1学級は18日から2日間閉鎖する。

年代別では10歳未満が230人で最多。▽40代205人▽30代188人▽50代184人▽10代161人▽60代154人▽20代133人▽70代122人▽80代70人▽90歳以上29人－と続いた。