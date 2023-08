写真:早くも“量産体制”に入ったハーランド

8月18日から20日にかけてプレミアリーグ第2節が行われる。開幕節ではマンチェスター・シティやアーセナルが順当に勝利を収めたものの、両チームともに主力が負傷し、長期離脱が確定。誰がその穴を埋め、チームとしてどのようなパフォーマンスを見せるのかに注目だ。開幕戦でアシストを記録したブライトンの三笘薫には、シーズン初ゴールの期待がかかる。

◉注目カード

■マンチェスター・シティ vs ニューカッスル

開幕節でバーンリーに3-0の完勝を収めたマンチェスター・シティは、アストンヴィラを5-1で下したニューカッスルとホームで対戦。いきなりの大一番だ。アーリン・ハーランドが開幕戦で2ゴールと存在感を発揮した一方、司令塔ケヴィン・デ・ブライネが負傷で長期離脱と不安要素も。ニューカッスルはいきなり存在感を示した新戦力サンドロ・トナーリや、2ゴールを挙げたアレクサンデル・イサクに期待がかかる。

■クリスタルパレス vs アーセナル

アーセナルはクリスタルパレスとのアウェイゲームに挑む。こちらも開幕節では勝利したものの、新戦力のユリアン・ティンバーが左ヒザを痛めて途中交代。ガブリエウ・ジェズスに続く主力の離脱は大きな痛手だ。ティンバーとの交代で出場し、安定感あるパフォーマンスを見せた冨安健洋には、引き続きの活躍が求められる。

■ウルブス vs ブライトン

三笘薫が先制ゴールをアシストするなど活躍を見せたブライトンは、ウルブスとのアウェイゲームを迎える。ウルブスは開幕直前に電撃的な監督交代を経験したが、開幕戦ではマンチェスター・ユナイテッドに敗れながらも互角以上の戦いを演じており、侮れない相手だ。ブライトンもジョアン・ペドロやマフムート・ダフートら新戦力がフィットしており、チーム状態は良好。三笘のシーズン初ゴールにも期待したい。

■トッテナム vs マンチェスター・ユナイテッド

ビッグクラブ同士の対戦であり、今夏、選手が入れ替わり、チーム再編成の途上にあるチーム同士の激突でもある。トッテナムはバイエルンに移籍したハリー・ケインの穴を埋める存在の擁立が急務であり、マンチェスター・ユナイテッドも得点源としての期待を込めて獲得したラスムス・ホイルンドがケガで離脱しているため、得点力に不安がある。チャンスを確実に生かして得点を重ねるのはどちらのチームか。

■その他の見どころ

リヴァプールはボーンマスと対戦。主力が次々に退団し、補強も進んでいないリヴァプールとしては、選手層も含めて苦しい戦いは免れないだろう。選手の入れ替えが進むチェルシーはアウェイでウェストハムと対戦。英国史上最高額での移籍が決まったばかりのモイセス・カイセドに出番はあるか。

なお、ルートン・タウン vs バーンリーの試合は、ルートン・タウンの本拠地の改修が完了していない影響により延期が決まっている。



◉プレミアリーグ 第2節 試合日程

8月19日(土)

3:45 ノッティンガム・フォレスト vs シェフィールド・ユナイテッド

23:00 リヴァプール vs ボーンマス

23:00 ウルブス vs ブライトン

23:00 フラム vs ブレントフォード

8月20日(日)

1:30 トッテナム vs マンチェスター・ユナイテッド

4:00 マンチェスター・シティ vs ニューカッスル

22:00 アストンヴィラ vs エヴァートン

8月21日(月)

0:30 ウェストハム vs チェルシー

8月22日(火)

4:00 クリスタルパレス vs アーセナル