写真:三笘の2戦連続ゴールはなるか

8月25日から27日にかけてプレミアリーグ第3節が行われる。第2節を終えた時点で首位に立つのはブライトン。三笘薫の活躍もあって2試合連続で大勝を飾った。前シーズン王者マンチェスター・シティ、これを追うアーセナルも連勝を飾っているが、いくつかの不安要素も抱えている。



◉注目カード

■アーセナル vs フラム

開幕戦でユリエン・ティンバーが長期離脱となるケガを負い、前節はその代役として出場した冨安健洋が退場処分を受けるなど、最終ラインに不安を抱えるアーセナル。ただしこれまで離脱していたオレクサンドル・ジンチェンコがすでに復帰しており、このフラム戦では先発出場が予想される。また、前線ではガブリエウ・ジェズスがメンバー入りする可能性が高く、エースの復帰は何よりの朗報と言える。フラムは前節退場のティム・リームが出場停止となる。

■ブライトン vs ウェストハム

アレクシス・マクアリスターやモイセス・カイセドを放出した影響を感じさせないハイパフォーマンスを見せ続けるブライトンは、こちらも大黒柱デクラン・ライスを引き抜かれながらチェルシーに快勝するなど勝負強さを発揮しているウェストハムとホームで対戦。前節でスーパーゴールを挙げた三笘はもちろん注目だが、彼へのマークがきつくなった際にどのような攻め方を見せるのかも見どころとなる。

■シェフィールド vs マンチェスター・シティ

マンチェスター・シティは開幕2連勝と好スタートを切ったが、ケヴィン・デ・ブライネの長期離脱決定に加え、ジョゼップ・グアルディオラ監督も腰の手術でこの試合から欠場する。フアンマ・リージョ監督代行は経験豊富な指導者であり、グアルディオラ監督の“師匠”とも言える人物だが、どのような采配を見せるのか。リコ・ルイスやコール・パルマーら成長著しい若手のパフォーマンスにも期待したい。

■ニューカッスル vs リヴァプール

ニューカッスルは開幕節で5-1と大勝し、前節はマンチェスター・シティに敗れたものの、ハイレベルな攻防を見せた。強豪相手の連戦となるが、縦に速い攻撃は相手に脅威を与えるはず。リヴァプールは前節の後半途中にマクアリスターが退場処分となりながら、モハメド・サラーら前線の3人がゴールを奪い3-1で勝利。マクアリスターの処分が取り消されて今節も出場可能になったのは朗報であり、退場劇の直後にプレミアリーグデビューを飾った遠藤航の好パフォーマンスも、チームの陣容や戦術に厚みを持たせる意味で大きい。

■その他の見どころ

チェルシーはルートン・タウンとホームで対戦。2試合連続ドローと苦しんでいるだけに、早めに今シーズン初勝利を挙げたい。マンチェスター・ユナイテッドはノッティンガム・フォレストとの試合に挑む。開幕2試合で1ゴールと得点力不足に苦しんでいる部分があり、前節はトッテナムに敗れているだけに、ゴールラッシュで今後への勢いをつかみたいところだ。



◉プレミアリーグ 第3節 試合日程

8月26日(土)

4:00 チェルシー vs ルートン・タウン

20:30 ボーンマス vs トッテナム

23:00 ブレントフォード vs クリスタルパレス

23:00 アーセナル vs フラム

23:00 マンチェスター・ユナイテッド vs ノッティンガム・フォレスト

23:00 エヴァートン vs ウルブス

8月27日(日)

1:30 ブライトン vs ウェストハム

22:00 シェフィールド・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ

22:00 バーンリー vs アストンヴィラ

8月28日(月)

0:30 ニューカッスル vs リヴァプール