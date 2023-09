写真:エースのラウタロ・マルティネスはインテルを6連勝に導けるか

9月26日から28日にかけて、セリエA第6節が行われる。5連勝中のインテルは前節ユヴェントスから衝撃的な勝利を収めたサッスオーロと対戦。相手の勢いを食い止めつつ連勝を伸ばせるか。ラツィオの鎌田大地は、前節は出番なしに終わった。今節の先発復帰はあるか。



◉注目カード

■カリアリ vs ミラン

前節ヴェローナに完封勝利を飾ったミランはここまで未勝利のカリアリとのアウェーゲームに挑む。過去5試合で通算1ゴールのみと得点力不足に苦しむ相手だけに、まずは2試合連続のクリーンシートを求めたい。UEFAチャンピオンズリーグのニューカッスル戦で負傷したマイク・メニャンとテオ・エルナンデスは順調に回復しているようで、この試合で復帰する可能性も。前線ではリーグ戦で3試合連続ゴール中のラファエウ・レオンに期待がかかる。

■インテル vs サッスオーロ

インテルは5連勝中ながら、前節は最下位に沈むエンポリに苦戦を強いられ1-0の辛勝に終わった。今節の相手は、前節でユヴェントスに4-2という快勝を飾ったサッスオーロ。ここまで1失点と堅守を誇っているが、サッスオーロは5試合通算で9得点11失点と派手な試合を演じることが多いチームだけに、いつも以上に高い守備意識で臨みたい。リーグ戦の開幕から3試合で5ゴールを挙げながら、直近2試合はノーゴールに終わっているエースのラウタロ・マルティネスにはそろそろゴールが欲しいところだ。

■ラツィオ vs トリノ

リーグ戦5試合で1勝2分け2敗と苦しむラツィオは難敵トリノとのホームゲームに挑む。前節は鎌田大地が初めてサブに回り、マテオ・ゲンドゥージが先発出場したものの、モンツァに勝ち切ることができなかった。この結果を踏まえ、今節は鎌田が再び先発に復帰する可能性もある。ルイス・アルベルトやチーロ・インモービレは好パフォーマンスを見せているだけに、それを得点に結びつけることが求められる。

■ナポリ vs ウディネーゼ

リーグ戦で3試合未勝利中の前年度王者ナポリはウディネーゼと対戦。前節の試合でPKを失敗したエースのヴィクター・オシムヘンは、そのシーンを公式TikTokにアップし嘲笑したクラブに対して激怒し、さらに途中交代させたルディ・ガルシア監督との間にも確執が生まれた。チームメートとの間にも亀裂が生じているとされている中で迎えるこの試合はいろいろな意味で重要な一戦。ふがいない戦いを見せるようだと一気に崩壊へと突き進む可能性がある。

■その他の見どころ

ローマは順位の近いジェノアとのアウェーゲーム。UEFAヨーロッパリーグの試合も含めてここまで全試合で得点を記録しており、ロメル・ルカクやステファン・エル・シャーラウィ、パウロ・ディバラらを擁する攻撃陣に死角はない。一方で、7試合中6試合中で失点を喫しており、それがリーグ戦わずか1勝という成績の一因にもなっている。この試合では、まずは無失点を目指したい。0勝5敗、ノーゴール13失点で最下位のエンポリは、こちらも未勝利で3分け2敗のサレルニターナと対戦。シーズン初得点、初の勝ち点を挙げるチャンスとも言える試合だ。



◉セリエA 第6節 試合日程

9月27日(水)

3:45 ユヴェントス vs レッチェ

9月28日(木)

1:30 カリアリ vs ミラン

1:30 エンポリ vs サレルニターナ

1:30 エラス・ヴェローナ vs アタランタ

3:45 インテル vs サッスオーロ

3:45 ラツィオ vs トリノ

3:45 ナポリ vs ウディネーゼ

9月29日(金)

1:30 フロジノーネ vs フィオレンティーナ

1:35 モンツァ vs ボローニャ

3:45 ジェノア vs ローマ

※時刻はすべて日本時間