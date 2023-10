写真:第8節でもラウタロ・マルティネスに注目が集まる

10月6日から8日にかけて、セリエA第8節が行われる。インテルやミランなど昨シーズンの上位チームは欧州カップ戦からの連戦となり、チームの総合力が求められる。ラツィオの鎌田大地は久々の先発出場なるか。



◉注目カード

■インテル vs ボローニャ

首位インテルはホームにボローニャを迎える。ミッドウィークのUEFAチャンピオンズリーグから中3日という過密日程となるため、まずはどのような選手起用になるのかが注目だ。また、通算3失点でリーグ最少のインテルに対し、ボローニャの失点数は2番目に少ない「4」。1点を争う試合になることが予想されるだけに、前節4ゴールのエース、ラウタロ・マルティネスにかかる期待は大きいと言えるだろう。

■ジェノア vs ミラン

リーグ戦3連勝と好調のミランはジェノアとのアウェーゲームに挑む。前節の試合で内転筋を痛めたルベン・ロフタス=チークは欠場が濃厚となっているが、ラファエウ・レオンやオリヴィエ・ジルーら前線の選手は好調で、新戦力のノア・オカフォーも2試合連続ゴールとブレイクの兆しを見せている。インテルの結果次第では首位に立つチャンスがあるだけに、確実に勝ち点3を積み上げたい試合となる。

■ユヴェントス vs トリノ

トリノの街に本拠地を置くチーム同士の「トリノダービー」、今回はユヴェントスのホームゲームとなる。セリエAでは通算156回、対戦しており、ユヴェントスから見て76勝45分け35敗という成績。トリノが最後に勝利したのは2014-15シーズン第32節の試合であることを考えると、ユヴェントスの有利は動かないだろう。直近3試合で1勝1分け1敗とやや調子を落としている感もあるが、ダービーで勝利して次節のミラン戦に弾みをつけたいところだ。

■ラツィオ vs アタランタ

ラツィオは6位アタランタとのホームゲームに挑む。不安定な戦いが続くうえにCLのセルティックとのアウェーゲームから中3日とスケジュール的にも厳しい中での戦いになる。このところ出場機会が限られている鎌田大地にどの程度の出場機会と役割が与えられるのかにも注目したい。

■その他の見どころ

ローマはアウェーで最下位カリアリと対戦する。7試合で2勝となかなか波に乗り切れていないが、確実に勝利を収めて連勝を飾り、今後に向けての勢いを得たい試合となる。3位ナポリは5位フィオレンティーナとのホームゲーム。好調を維持するチーム同士の対戦だけに、好勝負を期待したい。

◉セリエA 第8節 試合日程

10月7日(土)

1:30 エンポリ vs ウディネーゼ

3:45 レッチェ vs サッスオーロ

22:00 インテル vs ボローニャ

10月8日(日)

1:00 ユヴェントス vs トリノ

3:45 ジェノア vs ミラン

19:30 モンツァ vs サレル二ターナ

22:00 ラツィオ vs アタランタ

22:00 フロジノーネ vs エラス・ヴェローナ

10月9日(月)

1:00 カリアリ vs ローマ

3:45 ナポリ vs フィオレンティーナ

※時刻はすべて日本時間