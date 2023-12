写真:首位アーセナルに対し遠藤の好パフォーマンスに期待したい ©Getty Images

現地時間12月21日から24日にかけて、プレミアリーグ第18節の試合が行われる。マンチェスター・シティ vs ブレントフォードの試合は、マンチェスター・シティがFIFAクラブワールドカップに参加しているため、12月24日に延期になっている。首位アーセナル、2位リヴァプールなど上位クラブはマンチェスター・シティとの見た目の勝ち点差を広げるためにも勝利を収めておきたいところだが、今節はその両者が直接対決。今後を占ううえでも重要な一戦となる。

◉注目カード

■リヴァプール vs アーセナル

リヴァプール vs アーセナルは勝ち点1ポイント差の首位攻防戦として実現。両チームともに勝利を収めて首位の座を確保したい一戦となる。アーセナルは前節、ブライトンに2-0と完勝。開幕当初は不安定なパフォーマンスだったカイ・ハヴァーツがここに来て調子を上げており、チームの戦術に厚みを加えている。一方のリヴァプールは前節、圧倒的に攻め続けながらもマンチェスター・ユナイテッドにスコアレスドロー。ハムストリングの違和感で途中交代したライアン・フラーフェンベルフは軽傷だったことが分かり、アーセナル戦への出場にも支障はないようで、中盤に離脱者が続出する中では朗報と言える。冨安健洋の引き続きの欠場が濃厚のため日本人対決は実現しない見込みだが、前節フル出場で存在感を示した遠藤航には、引き続きの好パフォーマンスに期待したい。

■クリスタルパレス vs ブライトン

三笘薫を擁するブライトンは、前節マンチェスター・シティに2点を先制されながらも引き分けに持ち込んだクリスタルパレスとアウェーで対戦する。直近2シーズンの直接対決ではブライトンの1勝3分けとほぼ互角となっており、今節も拮抗した試合になることが予想される。ただ、ブライトンは前節の試合でジョエル・フェルトマンがヒザを痛めて途中交代し、三笘についてもロベルト・デ・ゼルビ監督が「ケガを抱えていて本調子ではない」と明言するなど、陣容に不安を抱えている。一方のクリスタルパレスは前々節の試合で退場処分を受け、前節は出場停止だったアンドレ・アイェウが復帰できるのはプラス要素と言える。

■ウェストハム vs マンチェスター・ユナイテッド

前節リヴァプールに防戦一方を強いられ、直近の公式戦3試合で1分け2敗と苦しい戦いが続いているマンチェスター・ユナイテッドは、ウェストハムとのアウェーゲームに挑む。多くのケガ人を抱えているうえ、前節の試合ではディオゴ・ダロトが退場処分を受けたため、今節は出場停止に。前節が出場停止だったブルーノ・フェルナンデスが復帰できるのは朗報だが、それを差し引いても陣容に不安を抱えている。エリク・テン・ハフ監督は常に解任の危機にさらされており、そのプレッシャーとも戦わなければならない。ウェストハムは現地時間12月20日のリーグカップ準々決勝からの連戦となるが、いずれにしてもマンチェスター・ユナイテッドにとっては厳しい戦いになるだろう。

■その他の見どころ

リーグ戦2連勝と一時の不振から脱しつつあるトッテナムはホームでエヴァートンと対戦。連勝を伸ばして開幕当初の勢いを取り戻し、上位争いに留まりたいところだが、エヴァートンも目下、リーグ戦4連勝中と絶好調。ファイナンシャル・フェアプレー違反により勝ち点10ポイントの剥奪処分を受けてから吹っ切れた感があり、侮れない相手だ。また、チェルシーはアウェーでウルヴスと対戦する。12月19日に行われたリーグカップ準々決勝ニューカッスル戦ではクリストファー・エンクンクがついに実戦復帰を飾り、試合も後半アディショナルタイムに追いついた末にPK戦で勝利と勢いに乗っている。エンクンクのリーグ戦デビューおよび初ゴールに期待が高まる。

◉プレミアリーグ 第18節 試合日程

12月22日(金)

5:00 クリスタルパレス vs ブライトン

12月23日(土)

5:00 アストンヴィラ vs シェフィールド・ユナイテッド

21:30 ウェストハム vs マンチェスター・ユナイテッド

12月24日(日)

0:00 トッテナム vs エヴァートン

0:00 ノッティンガム・フォレスト vs ボーンマス

0:00 ルートン・タウン vs ニューカッスル

0:00 フラム vs バーンリー

2:30 リヴァプール vs アーセナル

22:00 ウルブス vs チェルシー

試合延期 マンチェスター・シティ vs ブレントフォード

※時刻はすべて日本時間