西諫早女子1区の森若（左）が2区森こにたすきをつなぐ（写真左）、雞知男子3区の山口（右）が2区中島からたすきを受けて走り出す

男子第42回、女子第33回九州中学駅伝大会は3日、沖縄県の今帰仁村総合運動公園村民運動場周辺コース（男子6区間20キロ、女子5区間12キロ）で行われ、長崎県勢の男子は雞知が1時間4分57秒で8位、西諫早が1時間5分41秒で9位。女子は西諫早が42分7秒で9位、雞知が42分45秒で10位だった。

各県の男女上位各2校（開催県は4校）が出場。男子は本渡（熊本）が1時間3分33秒、女子は神村学園（鹿児島）が40分44秒で制した。

県勢は西諫早の男女1区（男子4キロ、女子3キロ）が好走。女子の森若菜は9分44秒で区間賞を獲得した。男子の内田涼太は12分2秒でトップと2秒差の区間2位だった。