男子第42回、女子第33回九州中学駅伝大会は3日、沖縄県の今帰仁村総合運動公園村民運動場周辺コース（男子6区間20キロ、女子5区間12キロ）で行われ、長崎県勢の男子は雞知が1時間4分57秒で8位、西諫早が1時間5分41秒で9位。女子は西諫早が42分7秒で9位、雞知が42分45秒で10位だった。
各県の男女上位各2校（開催県は4校）が出場。男子は本渡（熊本）が1時間3分33秒、女子は神村学園（鹿児島）が40分44秒で制した。
県勢は西諫早の男女1区（男子4キロ、女子3キロ）が好走。女子の森若菜は9分44秒で区間賞を獲得した。男子の内田涼太は12分2秒でトップと2秒差の区間2位だった。
九州中学駅伝／長崎県勢 男子 雞知8位、西諫早9位／女子 西諫早9位、雞知知10位
- Published
- 2022/12/04 10:40 (JST)
- Updated
- 2022/12/04 10:52 (JST)
男子第42回、女子第33回九州中学駅伝大会は3日、沖縄県の今帰仁村総合運動公園村民運動場周辺コース（男子6区間20キロ、女子5区間12キロ）で行われ、長崎県勢の男子は雞知が1時間4分57秒で8位、西諫早が1時間5分41秒で9位。女子は西諫早が42分7秒で9位、雞知が42分45秒で10位だった。
© 株式会社長崎新聞社