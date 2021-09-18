長崎県内最大の美術公募展「第66回県展」（県、県教委、県美術協会、県文化団体協議会主催）の実行委は18日、入賞・入選作を発表した。7部門の7点の県知事賞受賞作から選ぶ最高賞の西望平和賞には、諫早市の大学教員、兼原啓二さん（59）の彫刻「蝕まれたト・ル・ソ」に決定。洋画部門の新進作家に贈る野口彌太郎賞には、佐世保市の長崎県立波佐見高3年、畑村百香さん（17）が女子生徒の横顔とピアノや花々を色彩豊かに描いた「Sound scape」を選んだ。
県展は新型コロナウイルス禍を受け第65回は中止しており、2年ぶりの開催。19日、長崎市出島町の長崎県美術館で開幕する。
【速報】第66回県展 最高賞の西望平和賞に兼原さん
野口彌太郎賞は高3の畑村さん
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長崎県内最大の美術公募展「第66回県展」（県、県教委、県美術協会、県文化団体協議会主催）の実行委は18日、入賞・入選作を発表した。7部門の7点の県知事賞受賞作から選ぶ最高賞の西望平和賞には、諫早市の大学教員、兼原啓二さん（59）の彫刻「蝕まれたト・ル・ソ」に決定。洋画部門の新進作家に贈る野口彌太郎賞には、佐世保市の長崎県立波佐見高3年、畑村百香さん（17）が女子生徒の横顔とピアノや花々を色彩豊かに描いた「Sound scape」を選んだ。